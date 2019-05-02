معركة حامية بين كلاب وأسماك قرش (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة من الكلاب وهي تخوض معركة مع أسماك القرش.

وهاجمت مجموعة من الكلاب، سربا من أسماك القرش الضخمة على أحد الشواطئ في أستراليا.

وكانت أسماك القرش المفترسة تلاحق عددا من الأسماك الصغيرة على ما يبدو لالتهامها، فجنحت إلى الشاطئ، لكن مجموعة من الكلاب طاردتها.

وقال مصور الفيديو: "بدا المشهد وكأن الكلاب وأسماك القرش تلعب مع بعضها البعض. أسماك القرش دائما ما تصل إلى المياه الضحلة والكلاب في الجزيرة لا تفارق الشاطئ. أنا متأكد من أنهم يعرفون بعضهم جيدا".

ويسمع خلال الفيديو أصوات أشخاص ينادون على الكلاب ويطلبون منها العودة ومغادرة المياه من أجل إنهاء المعركة.