منتج من "ستاربكس" قد يسيل دمائك... والشركة تسحبه من الأسواق (صورة)

أعلنت لجنة حماية المستهلك في الولايات المتحدة، أن سلسة مقاهي "ستارباكس" سحبت من الأسواق 263 ألفا من مكابس القهوة اليدوية، عقب تلقيها تقارير عن تحطمها وتسببها في جروح عميقة للمستخدمين.

ووفقا لما نشرته صحيفة "وال ستريت جورنال"، تلقت الشركة العالمية ثمانية بلاغات عن تحطم المكابس في الولايات المتحدة، وبلاغ من كندا.

#Recall: About 230,000 Starbucks Bodum Recycled Coffee Presses. Coffee press’ plunger knob can break exposing the metal rod posing a laceration hazard. Get full refund via store credit. CONTACT: 888-843-0245 or https://t.co/GpIa2NyswD. Full recall notice… pic.twitter.com/TKLCBuU35I — Watch Out! (@WatchOut_World) May 1, 2019

كانت هذه المكابس، المصنعة من مواد معاد تدويرها، تباع في مقاهي "ستارباكس" بنحو 20 دولارا للمكبس الواحد.

وأوضحت "ستاربكس" أنها قامت باستدعاء المنتج الذي تبيعه منذ أكثر من عامين، لتسببه في جروح قطعية.