منتج من "ستاربكس" قد يسيل دمائك... والشركة تسحبه من الأسواق (صورة)

#Recall: About 230,000 Starbucks Bodum Recycled Coffee Presses. Coffee press’ plunger knob can break exposing the metal rod posing a laceration hazard. Get full refund via store credit. CONTACT: 888-843-0245 or https://t.co/GpIa2NyswD. Full recall notice… pic.twitter.com/TKLCBuU35I