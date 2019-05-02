إعصار مدمر يقلب حافلة (فيديو)

ضرب إعصار ضخم، بلغت سرعته 90 كم في الساعة، جنوب رومانيا.

ونشرت "يورونيوز" لقطات مصورة للإعصار، حيث تظهر المشاهد زوبعة الإعصار وهي تتحرك بسرعة.

وأصيب 12 شخصا بعد خروج حافلة عن مسارها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أضرارا وقعت بعدد من المباني السكنية.