تصرف بوحشية مع الحمار... بلاغ ضد سياسي هندي

أعلنت الشرطة الهولندية اتهامها لمرشح في الانتخابات بـ"ممارسة الوحشية في حق أحد الحيوانات".

واتهم ماني بهوشان شارما، بأنه تنقل على حمار أمام المكتب الانتخابي، وذلك بعد رفض ملف ترشحه من السلطات المحلية، حسب "DStv".

وقال قائد الشرطة، إنهم رفعوا قضية ضد السياسي بسبب تصرفه مع الحمار.

India politician charged after donkey ride to file papers https://t.co/shAxrbFqSj pic.twitter.com/UvUp9TmAET — Dunya News (@DunyaNews) May 2, 2019

ولم يوضح قائد الشرطة التهم بدقة تجاه ماني بهوشان شارما، خصوصا أن ركوب الحمار قانوني في الهند.

وقد تؤدي الإدانة بالقسوة على الحيوانات إلى غرامات وحبس يصل إلى 7 سنوات.

أما المرشح فقال إن ما قام به كان رمزيا ليعرف بمدى معاناة المواطنين كالحمير، من أجل بناء مجتمعات أفضل، وذلك على عكس السياسيين الذين يعملون لأنفسهم".

وتابع السياسي الهندي، "نحن نعمل بجد مثل الحمير".

وخسر بهوشان شارما 4 انتخابات سابقة، كما رفضت أوراقه الاثنين الماضي بسبب تناقضات فيها.