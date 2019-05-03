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    مؤسس موقع أمازون جيف بزوز

    تعرف على أغرب 12 شيئا يملكها أغنى رجل في العالم

    © AP Photo / Ted S. Warren, File
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    يسعى الكثيرون من الأغنياء لإقتناء أشياء خاصة تميزهم عن غيرهم، وتساعدهم أموالهم على توفير هذه الأشياء.

    نشر موقع "Gadgets Now" الأمريكي، 12 شيئا يملكها أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

    جيف بيزوس
    © AP Photo / Cliff Owen
    مؤسس أمازون يحافظ على المركز الأول لأغنى أغنياء العالم ولكن ثروته مهددة

    1- منزل بـ11 غرفة نوم و25 حماما: المنزل الذي يملكه بيزوس يقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي كان في السابق متحفا للنسيج، ليحصل عليه بمبلغ وصل لـ23 مليون دولار في عام 2016.

    المنزل يخضع حاليا لأعمال الصيانة والترميم، وسيحتوي على 11 غرفة نوم و25 حماما و 5 غرف استقبال ومصعدين.

    2- 3 شقق فاخرة في أرقى أحياء نيويورك: الشقق الثلاث المتصلة مع بعضها تصل مساحتها لـ10 آلاف متر مربع، ويبلغ سعر الشقة الواحدة حوالي 17 مليون دولار.

    3- قصر في هوليود: يمتلك بيزوس قصرا في منطقة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، على الطراز الإسباني.

    4- مزرعة بمساحة 30 ألف فدان في تكساس.

    5- مقر أمازون: يقع مقر أمازون، المملوكة لبيزوس، في سياتل، على امتداد 4 أبنية في وسط المدينة، وتصل قيمته الى 4 مليارات دولار.

    6- منزل على بحيرة سياتل: اشترى بيزوس هذا العقار في عام 1998، مقابل 10 ملايين دولار، ويقع المنزل بالقرب من منزل مالك شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

    7- سيارات غير فاخرة: يملك سيارتين متواضعتين للغاية من نوع هوندا أكورد وشيفروليه بليزر طراز قديم.

    جيف وماكنزي بيزوس
    © REUTERS / Danny Moloshok
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    8- مصنع صواريخ:تعد شركة الفضاء "Blue Origin" واحدة من المشاريع التي يمولها بيزوس، لتسهيل السفر الى الفضاء بأسعار معقولة للراغبين.

    9- ساعة تعمل لمدة 10 آلاف سنة وبسعر 42 مليون دولار: يمتلك بيزوس ساعة من المفترض أن تعمل لمدة 10 آلاف سنة، ويجري تصميمها في ولاية تكساس، و استثمر فيها 42 مليون دولار.

    10- طائرة خاصة الأسرع في العالم وسعرها 65 مليون دولار: يسافر على متن طائرة نفاثة "G-650ER" من إنتاج شركة غلف ستريم، التي تعد واحدة من بين أسرع الطائرات الخاصة في العالم.

    11- صحيفة قديمة عمرها 141 عاما، دفع ثمنها 230 مليون دولار: اشترى بيزوس صحيفة "The Washington Post" في عام 2013، التي تعد إحدى الصحف الرائدة في الولايات المتحدة.

    12- كلب روبوتي: تشير التقارير إلى أن الكلب الذي يدعى "سبوت ميني Spot Mini" صنعته شركة بوسطن ديناميكس.

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    الكلمات الدلالية:
    أملاك, ثروة, أغنى رجل في العالم, أخبار أمازون, جيف بيزوس, أمريكا
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