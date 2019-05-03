العثور على لوحة جديدة لليوناردو دافنشي

عثر على لوحة نادرة تخص الرسام الشهير ليوناردوا دافنشي بين أوراق محفوظة في المجموعة الملكية البريطانية في قلعة ويندسور.

ويرجح الخبراء أن المسودة المعاصرة لدافنشي تم رسمها قبل وقت قصير من وفاة صاحب لوحة "الموناليزا" الشهيرة في عام 1519 عن عمر 67 عاما من قبل أحد تلامذته ويدعى فرانشيسكو ميلزي، حسبما أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقام بشراء العمل الفني الملك تشارلز الثاني، الذي حكم إنجلترا في القرن السابع عشر. واكتشف رئيس قسم المطبوعات والرسم في "المجموعة الملكية" البريطانية مارتن كلايتون، الرسم الأولي، بينما كان يتفحص الأرقام المخزنة في قلعة ويندسور.

وهناك رسمة أخرى موجودة في مدينة تورينو الإيطالية، يعتقد على نطاق واسع أنها بورتريه شخصية بريشة الفنان نفسه، غير أن كلايتون وخبراء آخرين يشككون في هذا الزعم.