إيقاف مشروع بالمليارات بسبب طائر صغير

ووفقا لتقارير أسترالية، أخطرت حكومة الولاية الشركة الهندية المتخصصة بالتعدين برفض خطتها لحماية الطائر الذي يعرف باسم "الحسون ذو الرقبة السوداء" المهدد بالانقراض، خلال فترة تشييد المنجم الذي سيصل إنتاجه لـ27 مليار طن من الفحم.

© Sputnik . Aleksey Kudenko روسيا تضاعف حجم صادرات الفحم الحجري إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وقررت حكومة الولاية التضحية بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر، الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات.

وتناقصت أعداد الطائر الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 بالمئة في العقود الأخيرة.

ويعيش الطائر النادر فقط في أجزاء من ولاية كوينزلاند، ويقول موقع "بيردلايف أستراليا" الإلكتروني المخصص للحفاظ على الطيور في أستراليا، إن أعداد هذا الطائر تناقصت بنسبة نحو 80% خلال العقود الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى انكماش أماكن معيشته وزيادة كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية في المناطق التي يعيش فيها.