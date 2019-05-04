"خرائط غوغل" تضيف ميزة جديدة تستهدف محبي الطعام

ووفقا لموقع "إكس ديفلوبرز"، يعرض التطبيق العديد من الأطباق الخاصة بالمطاعم المدرجة فيه، إلا أن علامة تبويب جديدة ستشير إلى الخيارات الأكثر شعبية.

وأضاف التطبيق زرا جديدا على صفحة "قائمة" أو Menu باسم "أطباق شعبية" أو Popular Dishes.

When did Google Maps get these crowd sourced menu pics? So valuable! pic.twitter.com/hOUOIIfbj9 — Taylor Wimberly (@wimbet) May 3, 2019

الميزة الجديدة تتفحص مراجعات المطعم بحثا عن أسماء الأطباق الشائعة، ثم تضيف الصور المدمجة بتلك التقييمات لعلامة التبويب، إلا أن "غوغل" لم تؤكد فيما إذا كانت العملية تتم بشكل آلي أم بتدخل بشري.

وبات بمقدور المستخدمين اقتراح تعديلات على المعلومات الظاهرة الخاصة بالأطباق.

ويتوفر التحديث حاليا كميزة تجريبية في بعض الهواتف قبل أن يجري إطلاقه بشكل نهائي عقب مروره بعملية تقييم، ليصبح منافسا لتطبيقات مثل Yelp وTripAdvisor.