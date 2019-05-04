إجراءات يجب اتخاذها في حال كسر ميزان الحرارة الزئبقي

سردت وزارة الطوارئ الروسية ما يجب القيام به في حالة كسر ميزان الحرارة.

أولا وقبل كل شيء، من الضروري إبعاد الأطفال والحيوانات عن المنزل وإغلاق النوافذ والأبواب.

© Depositphotos / Gobliins مخاطر الزئبق وكيفة التخلص منه في حال رميه في المرحاض

بعد ذلك، يمكنك البدء في جمع أجزاء ميزان الحرارة وكرات الزئبق. يمكن القيام بذلك فقط باستخدام القفازات باستخدام شريط لاصق أو منفاخ مطاطي. يتم جمع القمامة في كيس، ويجب ربطه بحزم بعد الانتهاء من التنظيف.

ويجب مسح المكان الذي كسر فيه ميزان الحرارة، عدة مرات بقطعة قماش مبلولة محلول برمنجنات البوتاسيوم. بعد ذلك، تحتاج إلى تهوية الغرفة جيدًا وغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.

يجب تسليم كيس القمامة لأقرب مركز معني بهذا.