افتتاح أغلى منتجع في العالم

افتتح يوم أمس الجمعة أغلى منتجع في العالم في أرخبيل بالاوان في الفلبين، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يحتل منتجع Banwa Private Island الجزيرة بأكملها في منطقة أرخبيل بالاوان في الفلبين.

ويتكون المنتجع من ست فيلات، تصل تكلفة المعيشة فيها إلى 100 ألف دولار يوميًا. ويوجد على كل واحد من هذه الفيلات حمام سباحة على السطح.

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2019

وبحسب الصحيفة يمكن للضيوف ممارسة رياضة الغوص، وركوب الزلاجات النفاثة والقوارب وممارسة رياضة التنس واليوغا وغيرها من وسائل الترفيه الأخرى.

— Holiday Designers (@HolDesigners) May 4, 2019

وأوضحت الصحيفة يتطلب الوصول إلى هذه الجزيرة السفر جواً من عاصمة الفلبين مانيلا. وتبلغ تكلفة الرحلة على متن طائرة من 990 دولار إلى 11.6 ألف دولار.

وسجل موقع OZON.travel الروسي في عام 2018 أن الرحلة الجوية المتجهة من روسيا إلى منتجع بانوا هي الرحلة الأغلى التي قام بها السياح من روسيا في الصيف الماضي. والتي كلفت أكثر من 3900 دولار للشخص الواحد.