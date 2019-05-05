شاب يطلق خط إنتاج لمستحضرات التجميل بـ10 دولارات

يدير الشاب الرواندي نشيمي يوموريمي مشروعا لإنتاج مستحضرات تجميل مصنوعة بشكل أساسي من الأعشاب الطبية المُنتجة محليا كان بدأه عام 2012 بـ10 دولارات فقط.

وبعد معاناة لكسب قوت يومه عندما كان معلما لمادة العلوم، بات الشاب بعد 7 سنوات يدير عملا تقدر قيمته بأربعين ألف دولار يجنيها من مشروعه لإنتاج مستحضرات تجميل يصنعها من الأعشاب الطبية. وفقا لـ "رويترز".

© Fotolia / Ronstik الكشف عن مادة مسرطنة في مستحضرات التجميل

ويشمل خط إنتاجه الذي أطلق عليه اسم (أوبورانجا) منتجات مثل غسول عشبي وصابون وشامبو ومطهر لليدين، وتعني كلمة أوبورانجا الجمال.

ويقول نشيمي يوموريمي، وعمره 33 عاما، إنه يساهم في تنمية قارته السمراء بإنتاج مستحضرات تجميل مضادة للبكتيريا من نباتات محلية موجودة في رواندا لتكون علاجا للأمراض جلدية في أفريقيا.

ولكونه عضوا في جمعية للمعالجين التقليديين في مسقط رأسه في شمال رواندا، استلهم نشيمي يوموريمي فكرة صنع منتجات باستخدام النباتات الطبية المحلية.

ويبلغ سعر قطعة الصابون نصف دولار بينما يصل سعر زجاجة كبيرة من الغسول لدولار، ويقول الشاب الرواندي إنه أراد توفير منتجات آمنة وبأسعار في متناول اليد باستخدام مواد منتجة محليا.

ويعمل في مشروعه 20 شخصا ويأمل نشيمي يوموريمي في توسيع خط إنتاجه ليشمل معجون أسنان ومنتجات للعناية بالشعر ويصدر حاليا إنتاجه لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا وزيمبابوي.