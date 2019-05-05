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00:07 06 مايو/ أيار 2019
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    تعرف على مواعيد مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة

    © Sputnik . Ahmed Badr
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    يتابع الملايين في العالم العربي، الدراما الرمضانية المصرية كل عام، وفي عام 2019 تم الإعلان عن العديد من المسلسلات المصرية.

    ويعرض التقرير التالي، مواعيد أبرز المسلسلات الدرامية في موسم رمضان 2019 بتوقيت القاهرة، والقنوات التي تعرضها.

    "قابيل"، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، يُعرض على قناة mbc مصر، الساعة 9:00 مساء.

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    "حدوتة مرة"، بطولة غادة عبدالرازق، يعرض على قناة القاهرة والناس 10 مساء.

    "سوبر ميرو"، بطولة إيمي سمير غانم ويعرض على قناة دبي 6 مساء، وعلى قناة "تن" 10 مساء.

    "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، يعرض 7 مساء، على قناة cbc، و11 مساء على قناة أبو ظبي.

    "بركة"، بطولة عمرو سعد، يعرض 9 مساء على قناة cbc.

    "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، 10 مساء على قناة cbc، وقناة dmc في الـ9 مساء.

    "بدل الحدوتة ٣"، بطولة دنيا سمير غانم، الساعة 11 مساء على قناة cbc.

    "طلقة حظ"، بطولة مصطفى خاطر يعرض 12 بعد منتصف الليل على قناة  cbc، وقناة dmc في الـ8 مساء.

    "ابن أصول"، بطولة حماده هلال، يعرض على قناة Dmc، في الـ7 مساء.

    "الواد سيد الشحات"، بطولة أحمد فهمي على قناة Dmc في الـ10 مساء.

    "زلزال"، بطولة محمد رمضان، على قناة Dmc مصر 11 مساء، وقناة Mbc1 الساعة 9:30 مساء، والإعادة 8 صباحًا بتوقيت القاهرة.

    "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا على قناة Mbc مصر 10 مساء، وقناة رؤيا الأردنية الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

    "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع على قناة Mbc مصر 11 مساء.

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    "شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، على قناة Mbc مصر 12 بعد منتصف الليل.

    "هوجان"، بطولة محمد عادل إمام على قناة الحياة 12 بعد منتصف الليل، و6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي.

    "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، على قناة الحياة 1 صباحًا.

    "أبو جبل"، بطولة مصطفى شعبان، على قناة، OnE في 11 مساء، وعلى التليفزيون الأردني الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

    "كلبش"، بطولة أمير كرارة، يُعرض على قناة OnE في الساعة 7 مساء، وعلى قناة mbc 4 الساعة 5 مساء، والإعادة 11 مساء — 11 صباحا — 5 فجرا بتوقيت القاهرة

    "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، يُعرض على قناة OnE في الساعة الـ10 مساء.

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    مسلسلات رمضان, رمضان, مصر
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