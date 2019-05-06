ميغان ماركل تلد صبيا صحته جيدة

أعلن الأمير هاري أنه وزوجته ميغان ماركل، والدان فخوران لصبي في صحة جيدة.

ولم يتم إعطاء اسم للمولود بعد، ويحتل المرتبة السابعة لتولي العرش وهو ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وإنه أول طفل لهاري وميغان، اللذان تزوجا قبل عام، ودوقة ساسكس هي ممثلة أمريكية متقاعدة تبلغ من العمر 37 عاما، أما الأمير يبلغ من العمر 34 عاما هو ابن الأمير تشارلز، وهو ولي العهد، والأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997.

وقال قصر باكنغهام، أن المخاض بدأ لدى ميغان صباح اليوم الاثنين، وأن الأمير كان بجانب ميغان، ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وقال هاري إنه "فخور للغاية" بزوجته بعد الولادة صباح الاثنين الباكر، يزن الطفل 3.268 تقريبا، ويقول مسؤولو القصر إنه ولد في الساعة 5:26 من صباح الاثنين.

وأضاف الأمير إنه يشعر وكأنه "على القمر" بسبب ولادة طفلهم الأول وقال إنه سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.