فيفي عبده أول ضحايا "رامز في الشلال"

وقال رامز جلال، في مقدمته الساخرة: "أنا مش خايف عليكِي. أنتِ أدها وأدود.. بس الإنجليزي بتاعك هيقطع علاقاتنا مع بريطانيا"، مضيفا: "شفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال".
ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.
ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.
وتعد فيفي عبده من أبرز الأسماء، التي استضافها رامز جلال في برنامجه، إضافة إلى أسماء أخرى مثل خالد الصاوي ومصطفى خاطر ومدحت شلبي.
كما يشارك في البرنامج اللاعب فرجاني ساسي واللاعب وليد سليمان واللاعب صالح جمعة، والكابتن رضا عبد العال، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات.
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