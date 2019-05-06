فيفي عبده أول ضحايا "رامز في الشلال"

سخر رامز جلال من الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، في أولى حلقات برنامجه "رامز في الشلال"، الذي يذاع على فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين.

وقال رامز جلال، في مقدمته الساخرة: "أنا مش خايف عليكِي. أنتِ أدها وأدود.. بس الإنجليزي بتاعك هيقطع علاقاتنا مع بريطانيا"، مضيفا: "شفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال".

وتابع: "لو عاوزه مني نصيحة بلاش ألفاظ قبيحة، وعشان كده إحنا قررنا نوقف مسيرتها".

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

وتعد فيفي عبده من أبرز الأسماء، التي استضافها رامز جلال في برنامجه، إضافة إلى أسماء أخرى مثل خالد الصاوي ومصطفى خاطر ومدحت شلبي.

كما يشارك في البرنامج اللاعب فرجاني ساسي واللاعب وليد سليمان واللاعب صالح جمعة، والكابتن رضا عبد العال، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات.