شاهد... رد فعل فيفي عبده بعد اكتشافها مقلب "رامز في الشلال"

أطلقت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، وابلا من الشتائم والألفاظ الخارجة، عند اكتشافها مقلب "رامز في الشلال".

ودخلت فيفي في حالة من الرعب لحظة مواجهة الغوريلا بمقلب رامز في أولى حلقات برنامجه لهذا الموسم، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وضربت فيفي رامز جلال بعنف بعد خلعه زي الغوريلا التنكري، بعد أن أصيبت بحالة من الرعب والخوف الشديدين.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

ومن بين من استقدمهم رامز في رمضان 2019، الفنان خالد الصاوي، مصطفى خاطر، مدحت شلبي، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الراقصة فيفي عبده، اللاعب فرجاني ساسي، اللاعب وليد سليمان، اللاعب صالح جمعة، والكابتن رضا عبدالعال وغيرهم من مشاهير الفن والرياضة والإعلام.