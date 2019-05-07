حكم قضائي إماراتي ضد الفنانة المصرية زينة

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قضت المحكمة بغرامة 10 آلاف درهم بحق جميع الأطراف، وأحالت الدعوتين المدنيتين الملحقتين بها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها وتحدثا مع الممثلة مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما 12، فاندفعت شقيقة زينة إلى الأم ودفعتها ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها إلا أن الممثلة ضربته على يده، لافتا إلى أن الأب والأم لم يفعلا شيئا، وأنه نال نصيباً من الاعتداء حين حاول فض الشجار.
وسأل محامي الممثلة وشقيقته الشاهد عن توقيت المشاجرة، لكن رفض رئيس هيئة المحكمة السؤال، مشيرا إلى أن المحكمة معنية بمعرفة ما إذا كان الشاهد رأى تعرض الطفلة لاعتداء من عدمه.
وكان رئيس هيئة محكمة الجنح في دبي سأل وكيلي الدفاع عن طرفي القضية ما إذا كان هناك نية أو محاولات للصلح بين الطرفين، لكن أجابا بالنفي مؤكدين استمرارهما في عملية التقاضي، وذلك أثناء الجلسة قبل الأخيرة من القضية.
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