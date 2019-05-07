ما علاقة ترامب بسرقة محل مجوهرات في أستراليا (فيديو)

التقطت كاميرات مراقبة في أستراليا، لصا يحطم واجهة محل مجوهرات ويسرق محتوياته، وهو يرتدي قناعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت شرطة كوينزلاند الأسترالية مقطع الفيديو، الذي أظهر اللص وهو يقوم بجريمته ويسرق المجوهرات المعروضة.

وظهر اللص الذي يرتدي قناع ترامب، وهو يسرق أجهزة إلكترونية من محل آخر، والذي سقط خلالها قناعه لوهلة وظهر وجهه الحقيقي.