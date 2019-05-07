رضا عبد العال ضيف "رامز في الشلال"... ومغردون: "فرحانين فيك"

حل اللاعب السابق، وضيف البرامج الرياضية، رضا عبد العال، ضيفا على حلقة برنامج "رامز في الشلال" الجديدة.

رضا عبد العال

عمل بمقوله اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت 🤦‍♂️😂😂😂 pic.twitter.com/jqWJt43p7q — محًٱسًبّ ٱلٱ ربّع Ⓜ ⁦ (@mohmed3bdalgfar) May 7, 2019

وعلق كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي جملة رضا عبد العال في البرنامج حيث قال: أنا لو عملت مجهود ممكن أموت.

انا فرحان في رضا عبد العال الصراحة هههههههههههه — بن شوگي (@ebn_shawkey) May 7, 2019

كما عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل عن فرحتهم بوجود رضا عبد العال في البرنامج، وتنفيذ رامز مقلبا له، وذلك بسبب آراء عبد العال في البرامج التي يظهر فيها بشأن الأهلي والزمالك وبقية فرق الدوري المصري.

احلي حاجه ف حلقه رضا عبد العال أني هطلع منها أفيهات أرد بيها ع صحابي من هنا لسنه قدام ✌️😏 — it's me 😎🔥 (@Menna1866739) May 7, 2019

وعلق مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق، على حلقة رضا عبد العال قائلا:"والنبي ما فيه حد في مصر فرحان فيك قدي"، حيث يعتبر رضا عبد العال ضيفا رئيسيا على برنامج فايق على إحدى القنوات الفضائية المصرية.

والنبي ما فيه حد في مصر فرحان فيك قدي 🤣🤣😂 — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) May 7, 2019

تدور فكرة البرنامج الجديد، حول استقلال الضيف قارب في بالي، ولكن نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.