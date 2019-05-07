التحقيق مع المنتج أحمد السبكي لاقتحامه موقع إخباري بسبب مسلسل "سوبر ميرو"

تحقق النيابة العامة المصرية في واقعة اقتحام المنتج المصري أحمد السبكي، للموقع الإخباري المصري "صدى البلد".

وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية، أن "النيابة العامة بمنطقة شمال الجيزة، غربي القاهرة، بدأت اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكي وعدد من البودى جارد، موقع صدى البلد".

وأضافت أن صحفيون ومسؤولون بموقع "صدى البلد" الإخبارى، حرروا مساء أمس الاثنين، محضرا ضد المنتج أحمد السبكى بقسم شرطة الدقى.

واتهم الصحفيون السبكي باقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودى جارد، "والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة "صدى البلد" مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمى سمير غانم".

ومن جانبه حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولي الموقع، تبادل خلاله الاتهامات.