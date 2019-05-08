خطة جهنمية من رضا عبد العال لمواجهة غوريلا رامز جلال (فيديو)

ظهر اللاعب المصري السابق رضا عبد العال، في برنامج "رامز في الشلال"، واستخدم خطة جهنمية لمواجهة غوريلا رامز جلال، التي ظهرت أمامه فجأة وسط الأدغال.

وبحسب الفيديو، حاول رضا عبد العال إظهار نفسه وكأنه ميت، حتى يتخلص من الغوريلا، التي تهاجمه، لكنها ظلت تدور حوله، في مشهد مثير.

وفي وقت سابق نشر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، فيديو أكد من خلاله أنه لم يكن يعلم نهائيا بالمقلب الذي أعده له رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال".

وأضاف رضا عبد العال أن حلقته مع برنامج "رامز في الشلال" خرجت بشكل طبيعي ولم يكن تمثيل أو متفق على المقلب قبلها، وشدد على عدم الانصياع وراء الأخبار التي تنقلها الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.