"صراع العروش" يرد على سخرية مشاهديه بسبب كوب "ستاربكس"

اعتذر فريق مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) عن ظهور كوب من قهوة "ستاربكس"، في حلقة الأحد الماضي.

وقال إن كوب من قهوة "ستاربكس"، ظهر بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية.

وتسبب ظهور كوب قهوة "ستاربكس" في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، في انتقادات كبيرة من متابعيه، الذي اعتبروا انتقدوا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، وتحديدا في الدقيقة الثامنة عشر، كوبا من الأكواب التي تستخدمها سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، بحسب ما نقل موقع "huffpost"، ونال المشهد الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الكوب، على الطاولة أمام إحدى بطلات المسلسل "دينيريس"، عندما اجتمع أبطال المسلسل للإحتفال بالنصر على "ملك الليل".