"صراع العروش" يرد على سخرية مشاهديه بسبب كوب "ستاربكس"

وتسبب ظهور كوب قهوة "ستاربكس" في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداث في العصور الوسطى، في انتقادات كبيرة من متابعيه، الذي اعتبروا انتقدوا ظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.
وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، وتحديدا في الدقيقة الثامنة عشر، كوبا من الأكواب التي تستخدمها سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، بحسب ما نقل موقع "huffpost"، ونال المشهد الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
Mother of starbucks😅 https://t.co/EJVDdtPVgt— arry (@cheena_esurena) May 6, 2019
وظهر الكوب، على الطاولة أمام إحدى بطلات المسلسل "دينيريس"، عندما اجتمع أبطال المسلسل للإحتفال بالنصر على "ملك الليل".
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