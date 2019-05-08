والد ممثلة لبنانية يظهر في مسلسلها الرمضاني

ظهر والد ممثلة لبنانية في أحد مشاهد مسلسلها الرمضاني، مما أثار الجمهور ضدها، فيما أعجب آخرون بالفكرة.

ظهرت صورة والد الفنانة نادين نسيب نجيم في مسلسل "خمسة ونص".

والد نادين نسيب نجيم الراحل يظهر في أولى حلقات "خمسة ونص" https://t.co/xeQzHEtJBo pic.twitter.com/Moq1HudGXL — Sada Beirut (@BeirutSada) May 8, 2019

وأثارت الصورة امتعاض بعض المشاهدين، فيما أعجب آخرون بالفكرة، حيث توفي والد نادين في أغسطس/ آب الماضي.

ويعرض مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي على عدة قنوات خلال شهر رمضان.