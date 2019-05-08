والد ممثلة لبنانية يظهر في مسلسلها الرمضاني

ظهرت صورة والد الفنانة نادين نسيب نجيم في مسلسل "خمسة ونص".
والد نادين نسيب نجيم الراحل يظهر في أولى حلقات "خمسة ونص" https://t.co/xeQzHEtJBo pic.twitter.com/Moq1HudGXL— Sada Beirut (@BeirutSada) May 8, 2019
وأثارت الصورة امتعاض بعض المشاهدين، فيما أعجب آخرون بالفكرة، حيث توفي والد نادين في أغسطس/ آب الماضي.
في وداع الوالد الله يرحمه🙏 #نادين_نسيب_نجيم #وفاة_والد_نادين_نجيم @nadinenjeim pic.twitter.com/k0aWkfS8ix— MEMO_NNN (@MEMONNN3) September 5, 2018
ويعرض مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي على عدة قنوات خلال شهر رمضان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)