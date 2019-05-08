أخطاء في الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" (صور)

وقع مخرج مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، في عدة أخطاء بالحلقة الأولى من المسلسل.

يظهر محمد رمضان (محمد حربي)، وهو طفل صغير في المسلسل، يركب هو وأصدقائه حافلة لونها أبيض، لكنهم عندما ينزلون منها تكون حمراء اللون.

ف مسلسل زلزال ركبو العربيه بيضا نزلو منها حمرا 😂😂😂 pic.twitter.com/E3mMOn81x3 — aChrafSaMīī (@A4rafSami) May 7, 2019

وفي مشهد ثان، يظهر "محمد حربي" وهو يشتري علبة سجائر لوالده، وتظهر في البقالة منتجات تباع حاليا، رغم أن العمل تدور أحداثه عام 1992، وهو نفس عام الزلزال الذي ضرب مصر.

ومسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان وماجد المصري، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.