الفنانة الكويتية شمس تعرب عن رغبتها في الاتجاه إلى الصوفية (فيديو)

أعربت الفنانة الكويتية شمس، عن رغبتها في الاتجاه إلى الصوفية، قائلة "أتمنى أن يختارني الله من المتصوفين".

قالت شمس الكويتية خلال استضافتها ببرنامج "مجموعة إنسان": "أتمنى أن يختارني الله سبحانه وتعالى من المتصوفين، لكن الصوفية كفكر دخل عليها تجارة ما ظلت مثل ما هي".

وتابعت: "لكنني عايشة مع المتصوفين القدماء"، ضاربة مثالا بكل من "الحلاج، محيي الدين بن عربي التبريزي، والرومي".

وعن إطلالتها الجريئة، أكدت شمس أن اختيارها لملابسها حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل، مشيرة إلى أنها تراعي طبيعة الذوق العام في لبسها بحسب المكان المتواجدة به.

وأشارت إلى أن ملابسها عندما تواجد بالمملكة غير ملابسها بالتلفزيون، أو بحفل في مكان آخر، قائلة: "لكل مقام مقال ".

وتتحدثت شمس عن علاقتها بالفنان محمد عبده قائلة: "صارلي فترة ما اتلقيت به.. وده تقصير مني عشان الصغير هو المفروض يسأل عن الكبير".

وأردفتْ: "ما أحب أتاجر بأحد.. محمد عبده قيمة كبيرة وأهم براند في الغناء الخليجي.. ما أحب إذا تقربت منه يقولوا تزلف أو أبي أتاجر باسمه.. حتى في المقابلات ما أحب أجيب سيرته وما أحب أتاجر فيه لأنه هو قيمة كبيرة".