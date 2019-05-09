بسبب خطأ "صراع العروش"... "ستاربكس" تحقق أرباحا وصلت إلى 2.3 مليار دولار

حققت شركة "ستاربكس"، مكاسب تقدر بـ 2.3 مليار دولار، بعد ظهور كوب من قهوتها "بالخطأ" في أحدث مشاهد مسلسل "Game of Thrones"يوم الأحد الماضي.

ووفقا لموقع "فاينانس دايلي"، حققت الشركة مكاسب بالمليارات إثر الدعاية غير المقصودة في المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وتم إعادة المونتاج للحلقة التي ظهر بها الكوب، وتم حذفه من المشهد الذي يعرض ضمن مسلسل "صراع العروش"، الخيالي الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى.

#GameofThrones executive producer Bernie Caulfield responds to that coffee cup accidentally left in last night's episode… “We’re sorry!”



(btw the cup wasn't even from Starbucks, it's from a local coffee shop in Northern Ireland) https://t.co/b7MGersV1x pic.twitter.com/H8zvdDwoxO — Complex (@Complex) May 6, 2019

وقدمت بيرني كولفيلد وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة (HBO)، اعتذارا لمحبي المسلسل.

وتعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير من المسلسل المقتبس عن سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج آر.آر. مارتن، يوم 19 مايو/أيار.