أخطاء السياح... لا تحاول زيارة هذه الدول أبدا

يرتكب العديد من السياح أخطاء جثيمة في اختيار الأماكن التي يريدون زياراتها دون أدنى فكرة عن مستوى الأمان أو الجريمة في هذا البلد، لذلك سوف نتكلم عن بعض البلدان التي لا يجب عليك زيارتها في حال قررت الذهاب في رحلة سياحية.

جمهورية الدومينيكان

جمهورية الدومينيكان وهي دولة في جزيرة هيسبانيولا في الثلث الغربي من الجزيرة دولة هايتي، مما يجعل من هيسبانيولا إحدى جزيرتين في الكاريبي يتقاسمها دولتان. وعملت السلطات على تطوير السياحة، حيث يوجد شلالات ومحميات طبيعية وكهوف تحت الماء، بالإضافة إلى الكثير من الشواطئ الجميلة والأماكن الخاصة بالغطس (جزر كاتالينا وسونا).

© Photo/ Public domain/Joe deSousa السياح في قارب على الشاطئ في جمهورية الدومينيكان

ولكن، في الطرف الآخر، فإن مستوى الأمان في الجمهورية متدني، فمن ناحية تقع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل، ومن ناحية أخرى، تتمتع الجمهورية بمعدل مرتفع للجريمة والذي يرتبط أيضًا بالتورط في الإتجار بالمخدرات.

يجب على السائح في الجمهورية أن يكون دائم الحذر من اللصوص، حيث يتواجدون بشكل منفرد أو على شكل مجموعات منظمة إما مسلحة أو غير مسلحة. ونادرا ما يتم الكشف من قبل الشرطة عن مثل هذه الحالات. المثير للاهتمام أنه يتم سرقة جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الإئتمان أيضًا.

بالإضافة إلى لصوص الشوارع، يجب أن تكون حذراً من مجموعات كبيرة من الأشخاص الغاضبين. في جمهورية الدومينيكان، هناك حالات متكررة من المذابح وأعمال الشغب في الشوارع، التي يرتكبها السكان المحليون. ولا ينصح بالذهاب أبدا إلى المناطق الفقيرة.

باكستان

باكستان لا تختلف كثيرًا عن الكونغو. والصراع بين المتمردين والإرهابيين مستمر لسنوات عديدة. والسفر عبر باكستان أمر خطير للغاية، حيث يكون الوضع أكثر توترا على طول الحدود مع أفغانستان كون حركة "طالبان تسيطر على هذا الجزء. كما لا ينصح السياح زيارة منطقة بلوشستان ومدينة كراتشي، حيث توجد صراعات دائمة على أسس دينية.

© REUTERS / Caren Firouz إسلام آباد، باكستان

ويذهب السياح إلى هناك لرؤية لمشاهدة المناظر الطبيعية الجبلية الجميلة والمعالم المعمارية وغيرها من المرافق السياحية، ولكن هل تستحق الرحلة حياتك؟

كوريا الشمالية

تعد كوريا الشمالية من الأماكن الفريدة من نوعها وتتمتع باختلاف يميزها عن بقية دول العالم. حيث من الصعب جدا أن تتمكن من دخول هذا البلد، وثانيا لا ينصح العديد من السياح الذهاب إلى هناك.

© AP Photo / Cha Song Ho 1 يناير، كانون الثاني 2019 في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية

ويشار إلى أن معدل الجريمة والإرهاب منخفض جدا، ولكن قد يتم القبض على المسافرين لأنهم ينتهكون القوانين غير الموجودة خارج كوريا الشمالية (قوانين داخلية خاصة بالدولة).

على سبيل المثال، الأنشطة الدينية أو السياسية غير المصرح بها، بالإضافة إلى حظر السفر أو التواصل مع السكان المحليين. كل هذا يعاقب عليه القانون بشدة. كما لا يتمتع جميع الأشخاص داخل كوريا الشمالية بخصوصية المعلومات الشخصية، يمكن انتهاك خصوصية أي سائح من قبل السلطات والحصول على جميع بياناته واتصالاته.

غيانا

من منا لم يحلم بأن يستمتع برمال الكاريبي البيضاء؟ حيث تعد غيانا الخيار المثالي لذلك، لأنها الدولة الوحيدة الناطقة بالإنجليزية في هذه المنطقة.

ولا تعد هذه الدولة بلدا يتمتع بمعدل عالي من الجريمة أو خطيرة، ولكن وبكل بساطة مساحتها صغيرة جدا ولا يوجد معالم سياحية كثيرة.

وبكل تأكيد تمتلك شلالات جميلة ومنتزهات وطنية وحياة برية، ولكن يمكنك مشاهدة أكثر من ذلك بكثير في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي.

والجدير بالذكر أن السكان المحليون غير مولعين بالسياح، لذلك يمكن أن يكون التجول في المدينة ليلا أمرا خطرا، كما أن غانيا في عداء مستمر مع فنزويلا وسورينام.

إسرائيل

رغم أنك هنا لن تصادف عمليات الخطف، إلا أن هذا لا يجعلها إسرائيل بلدا أكثر أمانًا للسياح. حيث تعد هذه الأرض تحت تأثير الحروب منذ عشرات السنين إن لم يكن مئات، والتي من غير المرجح أن تنتهي في القريب العاجل.

© Photo / AMIR COHEN تل أبيب

يمكن للحرب بين إسرائيل وفلسطين أن تخلق اضطرابات وتهديدا خطرا للسياح والمسافرين، وذلك يمكن لك أن تكون في وسط الصراع في حال اندلاع عمليات بين الطرفين.

وهذا الأمر مخيف بعض الشيئ لدى بعض السياح، ويمنعهم من زيارة العديد من المعالم السياحية.