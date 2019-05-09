حظوظ عودة العلاقة بين براد بيت وجينفر أنيستون

كثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الممثل الأمريكي براد بيت سيعود إلى زوجته السابقة جينفر أنيستون وذلك بعد مضي 14 عاما على انفصالهما.

وقام براد بيت بالتعليق على الموضوع عندما صادفه الصحفيون وهو عائد إلى سيارته تسلا وسألوه عن الشائعات، حيث جاوب ببساطة، يا إلهي، وجلس في سيارته.

Brad Pitt Laughs Off Rumors of a Jennifer Aniston Reunion: 'Oh My God' #PeopleNow https://t.co/kK2z0Jppp1 pic.twitter.com/NlkTSXGNFC — People (@people) May 7, 2019

وبدأت الشائعات إثر حضور براد بيت عيد ميلاد جينفر أنيستون الخمسين في فبراير/شباط الماضي.

وكانت زوجة بيت الثانية السابقة أنجلينا جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2017 أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.