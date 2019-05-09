فرجاني ساسي مع رامز في الشلال... حلقة خارج المألوف (فيديو)

خرج الفنان المصري، رامز جلال، عن المـألوف، في حلقة اليوم الخميس، من برنامجه للمقالب "رامز في الشلال"، والتي حل ضحية فيها نجم نادي الزمالك لكرة القدم المصري، فرجاني ساسي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع من الحلقة، والذس يظهر فيه رامز جلال للمرة الأولى مع أحد ضحاياه دون أن يلاحظه، وذلك قبل تعرضه للمقلب.

ويظهر رامز جلال في الفيديو الطريف، وهو يسكب "الشامبو" على رأس فرجاني ساسي، أثناء استحمامه، من دون أن يراه.

وأصيب فرجاني ساسي بالذعر، فور مشاهدته للغوريلا، التي يتنكر فيها رامز جلال، وهي تخرج من الأحراش، بعد خروجه من الشلال، ونطق الشهادتين بعد أن رآها.

ولكن فور اكتشاف فرجاني المقلب، حاول رامز تهدئته: "فرجاني ساسي، أنا بحبك أنا وأهلي وناسي"، ولكن فرجاني ساسي انهال عليه بالضرب.

وظل ساسي يوجه اللوم لرامز جلال: "هل هذا مزاح، مش عيب عليك، كان ممكن يحصلي حاجة".

ورد رامز جلال ممازحا ساسي: "كنا هنرتاح منك، أنت لازم تاخد راحة سلبية أسبوعين بعد اللي حصلك"، وابتسم ساسي قائلا: "أنت أهلاوي صح".

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.