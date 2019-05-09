هكذا هنأ رئيس "أبل" المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ تيم كوك، رئيس شركة "أبل" الأمريكية، المسلمين في كل مكان، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وغرد "كوك" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواص الاجتماعي: "رمضان مبارك لكل من يراقبون حول العالم. نتمنى لكم ولأفراد أسرتكم وأحبائكم شهرا مليئا بالسلام والوئام والفرح".

Ramadan Mubarak to all those observing around the world. Wishing you, your families and loved ones a month filled with peace, harmony and joy. — Tim Cook (@tim_cook) May 6, 2019

يذكر أن يوم الإثنين كان أول أيام شهر رمضان في 19 دولة عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين واليمن والأردن وقطر والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا.