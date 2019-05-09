شكوك حول مصداقية برنامج هاني رمزي للمقالب بعد حلقة عصام الحضري (فيديو)

وتناقلت مواقع مصرية، إحدى لقطات الحلقة من برنامج "هاني في الألغام"، والتي يطلب فيها هاني رمزي من السائق زيادة سرعة السير، قائلا: "شد شوية، عاوز الحلقة تبقى نار وتكسر الدنيا"، ليرد الحضري: "حلقة إيه… يعني نموت".
وتدور فكرة برنامج "هاني في الألغام"، حول استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية المصري، بوسي شلبى لإحدى المناطق الصحراوية، بالصحراء الغربية وتحديدا "سيوة"، ليفاجأ الضيف بأنه وقع في حقل ألغام، وتبدأ أحداث المقلب.
يشار إلى أن هاني رمزي اعتذر عن عدم تقدم برنامج للمقالب في رمضان العام الماضي، بسبب تسريب فكرته.
وسبق لهاني رمزي أن خاض تجربة برامج المقالب من خلال برامج "هبوط اضطراري" و"هاني في الأدغال" و"هاني هز الجبل".
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