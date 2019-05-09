شكوك حول مصداقية برنامج هاني رمزي للمقالب بعد حلقة عصام الحضري (فيديو)

أثيرت شكوك حول مدى مصداقية برنامج الفنان المصري، هاني رمزي للمقالب، المعروض خلال شهر رمضان على فضائية "الحياة" المصرية، خاصة بعد بث حلقة حارس مرمى منتخب مصر، ولاعب فريق النجوم بالدوري المصري، عصام الحضري.

وتناقلت مواقع مصرية، إحدى لقطات الحلقة من برنامج "هاني في الألغام"، والتي يطلب فيها هاني رمزي من السائق زيادة سرعة السير، قائلا: "شد شوية، عاوز الحلقة تبقى نار وتكسر الدنيا"، ليرد الحضري: "حلقة إيه… يعني نموت".

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE فرجاني ساسي مع رامز في الشلال... حلقة خارج المألوف (فيديو)

وعندما نفذ السائق، ما طلب منه، وجه "الحضري"، غضبه لمقدم البرنامج، وبدأ في السباب وخرج عن أعصابه، بعدما وقع في "حقل ألغام وهمي" في الصحراء، وشاهد مقتل 3 أشخاص في تفجيرات متفرقة، بينهم سائق السيارة.

وتدور فكرة برنامج "هاني في الألغام"، حول استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية المصري، بوسي شلبى لإحدى المناطق الصحراوية، بالصحراء الغربية وتحديدا "سيوة"، ليفاجأ الضيف بأنه وقع في حقل ألغام، وتبدأ أحداث المقلب.

يشار إلى أن هاني رمزي اعتذر عن عدم تقدم برنامج للمقالب في رمضان العام الماضي، بسبب تسريب فكرته.

وسبق لهاني رمزي أن خاض تجربة برامج المقالب من خلال برامج "هبوط اضطراري" و"هاني في الأدغال" و"هاني هز الجبل".