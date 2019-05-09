أول تصريح بعد الطلاق... أحمد سعد ينفعل على الهواء ويؤكد: خدعت في سمية الخشاب (فيديو)

خرج المطرب المصري، أحمد سعد، عن صمته، بشأن طلاقه من الفنانة المصرية، سمية الخشاب، في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "شيخ الحارة".

وردا على تصريح لسمية الخشاب في أحد البرامج التلفزيونية، أن طلاقها منه "رزق كبير" على حد وصفها، أكد أحمد سعد في برنامج "شيخ الحارة" أن المرأة التي تتحدث عن زوجها "تبقى مش تمام وأن هذا ضد الدين والشرع والأخلاق".

وكشف أحمد سعد في البرنامج أنه من طلق سمية الخشاب "غيابيا"، لينفى ادعاءاتها بأنها هي من رفعت قضية خلع ضده لكي تنفصل عنه.

وأشار "سعد" إلى أنه طلق سمية الخشاب بعد شهر من رحلتهما الرومانسية إلى العراق، وذلك لنشوب "مشاكل وخلافات عديدة" بينهما، وكذلك أنه خدع فيها.

وأفصح أحمد سعد لمقدمة البرنامج بسمة وهبة، أن من بين أسباب طلاقه من سمية الخشاب، هو أنها "احتفظت بالشقة التي كان اشتراها لهما، بعدما كتب ملكيتها لها، وذلك بحجة أنه يرفض أن تكون له أي علاقة بالبنوك أو حسابات فيها، ورفضت إعادتها مرة أخرى" على حد قوله.

وقال: "بعد أن بدأت في سداد جزء كبير من أقساط الشقة، طلبت من سمية الخشاب أن تكتب ملكيتها لي ولكني فوجئت برفضها لطلبي، وعرضت علي أن تحصل عليها مقابل دفعها لي شيك بربع ثمنها".

كذلك اتهم أحمد سعد سمية الخشاب بسرقة منه لحن أغنية "قلبي يا ناس" ونسبته لنفسها، وذلك مستغلة فترة خلاف بيننا، وذهبت بنفسها للشهر العقاري وتنازلت لنفسها عنه وأطلقت عليه اسم "سوكا".

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس/آذار، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.

وانفعل أحمد سعد في نفس الحلقة، بعدما أحرجه شيخ الحارة، بأنه سيكشف عن زوجته السابقة التي كانت تدبر له أعمالا سحرية دون علمه، وأكد له أنه لو كان أمامه لكان سينهال عليه بالضرب، ما أدى إلى توتر مقدمة البرنامج بسمة وهبة.