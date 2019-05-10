بعد إثارة إعلانه مع محمد رمضان جدلا... كم بلغ أجر فان دام نظير مواجهته لـ "نمبر وان"

أثار الإعلان التلفزيوني الذي يجمع بين الممثل المصري، محمد رمضان، ونجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، جدلا بين بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما حاز الإعلان على إشادة كثيرين، فقد نال أيضا انتقاد وسخرية البعض، بسبب ظهور فان دام في عدد من المشاهد، وهو يتم ضربه على يد رمضان، إذ فسروا هذا بأنه استهزاء بحجم نجومية فان دام.

اللهم لا تحوجنا حوجة فاندام ونلبس توب مو توبنا عمري ما كنت اتخيل الحال يوصل بيك لهذه الدرجة يا فاندام pic.twitter.com/EoHahM1YmA — الغزالي (@Al_ghazaly_87) May 9, 2019

— التفسير الوحيد للي فاندام بيعمله انه مزنوق في جمعيه و نزل يلقط رزقه في مصر — Abdelhamed Ahmed (@3ab_hamed) May 9, 2019

​كذلك أعرب البعض عن استيائهم من الأجر الذي تقاضاه فان دام نظير مشاركته الإعلان، بعدما ذكرت تقارير محلية خلال الفترة الماضية أنه تلقى ما يقرب من 75 ألف دولار.

وكتب أحد المغردين: "فان دام بـ 22 مليون ومحمد رمضان بـ ١٢ مليون عشان إعلان في رمضان يبقي المجموع = ٣٤ مليون، لو شنطة رمضان ب 100 جنيه يبقي تطعم = 340 ألف فقير ولو جبنا بيهم لحمة درجة أولي الكيلو بـ 150 جنيه تكفي لإرضاء 225 ألف أسرة فقيرة".

فاندام ب ٢٢ مليون

و الأفندي ب ١٢ مليون

عشان إعلان في رمضان

يبقي المجموع = ٣٤ مليون

لو شنطة رمضان ب 100 جنيه يبقي تطعم = 340 ألف فقير

ولو جبنا بيهم لحمة درجة أولي الكيلو ب ١٥٠ جنيه تكفي لإرضاء ٢٢٥ ألف أسرة فقيرة.

فمنكم لله يا فاسدين منكم لله يا تافهين منكم لله — m93ß Elsayed⚖ (@Mosab38405079) May 9, 2019

ويظهر فان دام في الإعلان بشخصية "فتوة" وكذلك في زي مراكبي وصياد، كما تجمعه مشاهد أكشن ومعارك بينه وبين محمد رمضان.

ووجه فان دام، رسالة إلى محمد رمضان، بعد تعاونهما معا في إعلان "اتصالات".

وقال فان دام في رسالته عبر "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن محمد رمضان ممثل عظيم صاحب وجه حسن وجسم لائق، ويمكن العمل سويا في الفترة المقبلة.

وكان فان دام، أصدر تعليقا طريف قبل عرض الإعلان مع أول أيام شهر رمضان، هو: "قطعت كل هذه المسافة الطويلة إلى مصر لكي أري محمد رمضان من هو "نمبر وان" الحقيقي".

Went all the way to Egypt to show him @Mohamed_Ramadan who is the real number 1 when it comes to action! Wait for it 💪🏼👊🏽 @EtisalatMisr.#JCVD #EtisalatMisr #MohamedRamadan pic.twitter.com/s5sQtCFBDe — JCVD Official (@JCVD) May 3, 2019

​وجاء إعلان محمد رمضان وفان دام "اللهو الخفي"، في المرتبة الثانية بقائمة أكثر إعلانات رمضان مشاهدة، إذ حقق 7 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط.