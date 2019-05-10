دراسة: الأمريكيون ينفقون أموال ضخمة على ألعاب الفيديو

كشف تقرير علمي أن متوسط أعمار الأمريكيين المدمنين على ألعاب الفيديو هو 33 عاما، حيث يفضلون اللعب على هواتفهم المحمولة وينفقون الكثير من الأموال على المحتوى أي بنسبة تزيد عن 20 في المئة عن العام السابق و85 في المئة عن عام 2015.

© REUTERS / STEVE MARCUS نيكول كيدمان أعجبت بهذا المذيع لكنه تركها من أجل ألعاب الفيديو

ويأتي البحث السنوي الذي تجريه "جمعية برامج الترفيه" في الوقت الذي تفكر فيه مزيد من الأسر الأمريكية في كيفية فرض ضوابط على أطفالها الذين يحبون ألعاب الفيديو وتخصيص ميزانياتها الترفيهية في عصر البث على الإنترنت.

وقال ستانلي بيير لويس القائم بأعمال رئيس الجمعية والمدير التنفيذي لها "تلمس الألعاب وترا مهما في الثقافة الأمريكية وهذا ما يجعلها في طليعة وسائل الترفيه اليوم".

وما يقرب من 65 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة أو أكثر من 164 مليون شخص يمارسون ألعاب الفيديو وأكثر الألعاب شعبية هي البسيطة في قواعدها حيث يلعب 60 في المئة من عشاق ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية على الرغم من أن نصفهم يلعبون أيضا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب المتخصصة.

وأظهرت الدراسة أن الآباء يقلصون الوقت الذي يقضيه أبناؤهم أمام الشاشات و يستخدمون ألعاب الفيديو لفحص المحتوى كما يلزم 87 في المئة من الآباء أطفالهم بالحصول على موافقتهم قبل شراء ألعاب جديدة.

كما أن نحو 46 في المئة من اللاعبين من الإناث رغم أنهن يفضلن أنواعا مختلفة من الألعاب مقارنة بالرجال لا سيما حسب الفئة العمرية.