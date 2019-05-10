محمد صبحي: رفضت طلب لأم كلثوم وكافأتني بهذا المبلغ....(بالفيديو)

حكى صبحي موقفا لا ينساه جمعه بكوكب الشرق، أم كلثوم، خلال واحدة من حفلاتها، إذ قرر أن يحضر الحفل وقطع تذكرة في الصف الأول، بمبلغ 5 جنيهات. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "في الفن".

أكمل صبحي حكايته خلال حلوله ضيفا على برنامج "سيرة الحبايب"، من تقديم عمرو عبد الحميد والممثلة جيهان خليل، ويعرض عبر قناة TeN، أن مدير المسرح سأله إن كان هناك تذاكر متبقيه، لكنه أخبره أن كل التذاكر نفذت وأنه اشترى لنفسه تذكره، فطلب منه أن يعيدها لأن أم كلثوم تحتاج لتذكره من أجل ضيف مهم، لكنه رفض.

فطلبت أم كلثوم أن ترى صبحي بنفسها، وسألته أن يعطيها التذكرة، لكنه رفض أيضا، وأخبرها أنه يريد أن يستمع لها، فقالت له إنها لن تغني لأنها تحتاج للتذكرة.

تابع صبحي حكايته قائلا، إن أم كلثوم عقدت معه اتفاقا أن يجلس في الكواليس ويعطيها التذكرة، ووعدته أن تغني وتنظر له، وهو ما حدث، وبعد الحفل أعطته مكافأة 50 جنيها.

أكد محمد صبحي أن هذه كانت أفضل مرة يسمع فيها أم كلثوم، مشيرا إلى أن هذا الحفل تم تسجيله.