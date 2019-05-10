5 أغذية ومشروبات تشعرك بالعطش في رمضان

1- الشاي والقهوة، من المشروبات، التي تحتوي على الكافيين، وهو مسؤول عن زيادة شعور الإنسان بالعطش، لأنه مدر للبول.
2- الأطعمة المالحة، تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والصوديوم مثل الجبن المطبوخ والهوت دوغ والمخبوزات والمعلبات، وهذه كلها تجعل الصائم يشعر بالعطش.
3- الأغذية الغنية بالبروتين، تتطلب كمية كبيرة من الماء في عملية هضمها، وهو ما يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء بعد تناولها.
4- الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، تزيد من الإحساس بالعطش لأنها تزيد من مستوى فقدان السوائل بالجسم، وتقلل من قدرة الجسم على تخزين المياه الضرورية.
5- التوابل، تمتص السوائل من الجسم مما يسبب جفافه والإحساس بالعطش.
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