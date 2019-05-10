5 أغذية ومشروبات تشعرك بالعطش في رمضان

ينصح خبراء التغذية الصائمين، في نهار رمضان، بتجنب بعض المشروبات والأطعمة، التي تجعلهم يشعرون بالعطش، خاصة أن الصيام يجعلهم يفقدون نسبة كبيرة من الماء خلال ساعات الصوم الطويلة.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI إغلاق المقاهي في نهار رمضان يشعل الجدل في الشارع التونسي

وفيما يلي أبرز الأطعمة، التي يقول خبراء التغذية أنها تجعل الصائمين يشعرون بالعطش:

1- الشاي والقهوة، من المشروبات، التي تحتوي على الكافيين، وهو مسؤول عن زيادة شعور الإنسان بالعطش، لأنه مدر للبول.

2- الأطعمة المالحة، تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والصوديوم مثل الجبن المطبوخ والهوت دوغ والمخبوزات والمعلبات، وهذه كلها تجعل الصائم يشعر بالعطش.

3- الأغذية الغنية بالبروتين، تتطلب كمية كبيرة من الماء في عملية هضمها، وهو ما يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء بعد تناولها.

4- الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، تزيد من الإحساس بالعطش لأنها تزيد من مستوى فقدان السوائل بالجسم، وتقلل من قدرة الجسم على تخزين المياه الضرورية.

5- التوابل، تمتص السوائل من الجسم مما يسبب جفافه والإحساس بالعطش.