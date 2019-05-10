مواقف مرعبة... تماسيح تقوم بتصرفات غريبة (فيديو)

تمثل التماسيح إحدى الكائنات المخيفة، التي يمثل الاقتراب منها خطرا على حياة أي شخص.

ورغم أن طبيعة حياتها في المياه، إلا أنها تظهر على شواطئ المياه في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تخرج إلى اليابسة، لتثير الرعب في نفوس من يصادفوها.

An alligator in North Carolina enjoyed a long walk along the beach, casually strolling as the waves crashed onto the shore. https://t.co/pgjQ28BYAZ pic.twitter.com/J0kommOsK3 — ABC News (@ABC) May 10, 2019

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يظهر تمساحا دفعته المياه إلى الشاطئ، في ولاية كارولينا الشمالية، مشيرة إلى أنه تم رصد التمساح في مشهد مثير.

وتظهر فيديوهات أخرى مشاهد مرعبة لتماسيح، بعضها يقوم بقطع الطريق أثناء مرور العامة، وآخر يخترق ملعبا للغولف.

ويرصد فيديو آخر تمساحا لا يظهر منه إلا مقدمة رأسه، بينما يستقر باقي جسمه تحت الماء المتجمد، في ولاية كارولينا الشمالية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول الشبكة، إن بعض التماسيح تستطيع تحمل العيش في درجات حرارة منخفضة تحت الماء، لكن عندما تنخفض الحرارة بصورة كبيرة، فإن تلك التماسيح تقوم بإخراج رأسها من تحت الثلاج، لكنها تتعرض للتجمد والبقاء بجزء في الهواء والآخر تحت سطح الماء.