بالفيديو... سقوط مروع للفنانة شيماء سيف في رامز في الشلال

تعرضت الفنانة المصرية، شيماء سيف، لموقف مرعب في برنامج رامز في الشلال، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف تجلس على كوبري معلق عندما تعرضت لسقوط مرعب، لتبدأ عملية إنقاذها، وعلق رامز جلال على الموقف بسخريته المعهودة.

وقدمها الفنان رامز جلال بمقدمة نارية، قائلا: "التخن ميزة والرفع خيبة.. ده دستور النجمة ضيفتنا، ضيفتنا هي نشاويات الفن ودهون الدراما شيماء سيف، الطيبة أم قلب نضيف، الرقيقة أم جسم نحيف، كل اللي بقوله تخريف في تخريف، الواقع بيقول إنها بتضرب بيض بالبلوبيف، وكرشها شبه التكيبف".

وتابع رامز جلال: "انزل ياقتيل في الساحة واتدحرج كدا بالراحة، مالك وزنك في العالي،.. تحسها بطريق مجنح"، "دي عاوزة عقد فول حيراتي يتحط في رقبتها مش عقد ورد".

وحلت شيماء سيف، ضيفا في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يحتوى على مقلب للضيف، عبارة عن ركوب مركب وسط شلالات في دولة إندونيسيا، يتعرض خلالها الضيف لحالة من الرعب والفزع.