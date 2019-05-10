1.5 مليون دولار تكلفة "الحمل والولادة"... الأم أنفقت 650 ألف دولار لشراء ملابس حملها

تكلفت ولادة طفل في إنجلترا حوالي 1.5 مليون دولار، منذ حمل والدته حتى ولادته في إحدى المستشفيات.

وأنفقت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، 650 ألف دولار على ملابسها في أثناء حملها الأول، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

Inside Meghan Markle's £1.1MILLION pregnancy with eye-watering list of expenses https://t.co/OZmjG7pYwE pic.twitter.com/23VRtsSdrO — Daily Mirror (@DailyMirror) May 9, 2019

وأنجبت ميغان الطفل "آرتشي هاريسون ماونتباتن" في إحدى المستشفيات التي تم دفع 26 ألف دولار لها، نظير عملية الولادة.

وأنفق هاري وميغان حوالي 195 ألف دولار من أجل تجهيز حضانة خاصة بالطفل الجديد في قصرهما.

أما تكلفة الملابس العالية، فذلك لأن ميغان ماركل تم تصويرها في 75 قطعة ملابس مختلفة منذ بداية حملها، ومعظمها من بيوت أزياء عالمية، مثل ديور، وجيفنشي، وفالنتينو.

وقدم الأمير هاري بصحبة ميغان مولودهما الجديد للعالم أمام مجموعة من الصحفيين، الأربعاء الماضي، ووصفا وصول الرضيع بأنه "سحر".

قال الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، على حسابهما على إنستغرام، إنهما أطلقا على مولودهما الجديد اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور.

وأوضح الزوجان: "قدمنا لجلالة الملكة حفيدها الثامن… اليوم في قلعة وندسور… كان دوق إدنبره وأم الدوقة حاضرين في هذه المناسبة الخاصة".