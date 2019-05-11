رينيه زيلويغر تفاجئ الجميع بمظهرها في فيلم "جودي" (صور)

تمكن المعجبون بأسطورة السينما جودي جارلاند من إلقاء أول نظرة على فيلم جديد يركز على آخر عام من حياتها وتظهر فيه الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، رينيه زيلويغر، بصورة مختلفة كليا لتلعب دور بطلة فيلم "ساحر أوز".

وتغني زيلويغر في أول إعلان لفيلم (جودي)، الذي صدر أمس الجمعة، أغنية (في مكان ما فوق قوس قزح) "ساموير أوفر ذا رينبو" التي تشتهر بها جارلاند لكن بإيقاع بطيء في الفيلم الذي يصور لندن في عامي 1968 و1969، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويصدر فيلم (جودي) في سبتمبر/ أيلول ويركز على الفترة التي واجهت فيها جارلاند متاعب صحية خلال رحلة إلى لندن لإحياء سلسلة من الحفلات. وتوفيت جارلاند وعمرها 47 عاما بجرعة مخدر زائدة في لندن في عام 1969.

I’m actually gagged by these photos of Renee Zellweger as Judy Garland. ❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/Um6TzMG0Z6 — Amy Andrews (@AmyJAndrews) May 11, 2019

​وقالت زيلويغر (50 عاما)، التي تشتهر بسلسلة أفلام (بريدجيت جونز) الكوميدية، لمجلة "بيبول" إنها خضعت لدروس للصوت وأمضت ساعتين يوميا لتتحول إلى شخصية جودي جارلاند بالاستعانة بأجزاء جسم صناعية وشعر مستعار.

وحصلت زيلويغر على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في عام 2004 عن دورها في الفيلم الدرامي "الجبل البارد" (كولد ماونتن).

ونأت لايزا مينيلي ابنة جارلاند بنفسها عن الفيلم، قائلة إنها لم تقابل زيلويغر مطلقا أو تتحدث معها.

وكانت مينيلي قد كتبت على فيسبوك في يونيو/ حزيران 2018 "لا أقبل أو أوافق بأي شكل على الفيلم المقبل عن جودي جارلاند".