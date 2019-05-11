شاهد... محمد صلاح يظهر في فيديو جديد ويخدع عشاقه

ظهر نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في فيديو بدا صادما للعديد من عشاقه وهو يدخن سيجارة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإعلان ظهر فيه صلاح وهو يدخن سيجارة، قبل أن يظهر بوجهه، ويتبين أنهم استعانوا بممثل شبيه ليقوم هو بالتدخين.

ومن ثم يعود الفرعون المصري للظهور معلقا على هذه اللقطة: "إيه؟.. خفت عليا؟.. طب ما تخاف على نفسك.. الحياة أحلى من غير تدخين".

خايف علي صلاح ومش خايف على نفسك؟ خاف على نفسك.#حياتك_أحلي_بدون_تدخين pic.twitter.com/bSNLNuUXja — صندوق مكافحة الإدمان (@drugcontrol1) May 9, 2019

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح الإعلان من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر ضمن الحملة التي يشارك فيها لاعب كرة القدم محمد صلاح للتوعية بمخاطر الإدمان وضرورة الإقلاع عنه.