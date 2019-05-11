بعد السخرية على مواقع التواصل... شاهد طريقة عمل البيض المدحرج (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواص الاجتماعي صورا لفواتير سحور تجاوزت 900 جنيها مصريا، الأمر الذي أثار غضب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكان أكثر ما لفت الانتباه ثمن البيض المدحرج المرتفع على الرغم من سهولة تحضيره.