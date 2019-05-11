بالفيديو... تصرف مفاجئ من مصطفى حجاج يفسد مقلب "رامز في الشلال"

صدر من المطرب المصري، مصطفى حجاج، تصرف مفاجئ وغير محسوب، أثناء وقوعه ضحية لمقلب برنامج "رامز في الشلال"، في حلقة اليوم السبت.

وعندما واجه "حجاج" مقدم البرنامج، رامز جلال، وهو متنكرا في هيئة الغوريلا، قاوم المصاحبين له من طاقم البرنامج، وفر هاربا من أمامها، وقفز من فوق صخور عالية، وهو ما لم يكن في حسبان فريق البرنامج.

واضطر رامز جلال، للكشف عن المقلب، وأكد مصطفى حجاج، أنه كاد أن يتعرض للإصابة الشديدة بسبب القفزة التي قام بها، ثم قدم مع رامز جلال، عدد من الأغاني التي اشتهر بها.

ونال مصطفى حجاج شهرته خلال السنوات الماضية، من تقديمه لأغنية "يا بتاع النعناع يا منعنع".

ويقوم رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.