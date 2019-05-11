برنامج ساخر يثير غضب السودانيين على "إم بي سي"... واعتذار من مقدمته

أثار برنامج تلفزيوني ساخر مذاع على شبكة "إم بي سي" السعودية، خلال شهر رمضان، غضب عدد كبير من المشاهدين السودانيين، لما يتضمن من سخرية منهم بحسب رأيهم.

وتظهر مقدمة البرنامج، الممثلة المصرية، شيماء سيف، والذي يحمل اسم "شقلباظ"، في دور فتاة سمراء البشرة، الأمر الذي أغضب السودانيين ووجهوا لها الكثير من الانتقادات والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالت شيماء سيف في التعليقات، اتهامات بـ "التنمر والعنصرية وإهانة المرأة السودانية".

This is the real image of the sudanese women the one you tried to discredit her in the so called tv show #شقلباظ started by #شيماء_سيف in that racesit disgusting image of her drinking alcohol in the Public transport bus shame on you #mbc shame on #mbcmasr for airing it pic.twitter.com/HUAaLb9LwW — Samah Khider (@samah11khider) May 11, 2019

الفن رساله تعكس افق الفنان ومدى ادراكه في ايصال رسالته وهنيئا لك برسالتك المنحطه #شقلباظ — alnabhany⚖️ (@alnabhany220) May 11, 2019

وردا على ذلك الهجوم، قدمت شيماء سيف، اليوم السبت، اعتذارا للشعب السوداني، بسبب إطلالتها في البرنامج، وكتبت لهم عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "جمهوري السوداني الحبيب.. من شوية قرأت كمية هائلة من تعليقاتكم كلها إهانات وسب وشتائم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي وكنت أتمنى أنكم تتتقبلوا الموضوع بشكل كوميدي، لأني أنا أكيد لا أقصد أن أضايقكم (لا قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي)".

© Photo / Facebook اعتذار شيماء سيف للشعب السوداني بسبب برنامج "شقلباظ"

وأضافت: "أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة، وأنا والله لست قاصدة هذا.. أنا آسفة أنا بحبكم، وأنتم أكيد تحبوني، أنا واثقة من ده وآسفة لو خيبت ظنكم فيا، في موقف أنا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي تجاهكم.. بحبكم".

ومن جانبها، ذكر مصدر من داخل قناة "إم بي سي" أن برنامج "شقلباظ" ليس من إنتاجها، بل قامت بشرائه لعرضه على شاشتها فقط، بحسب تقارير محلية.

يشار إلى أن شيماء سيف وقعت ضحية مقلب في حلقة أمس الجمعة من برنامج "رامز في الشلال"، وسجلت أول حالة إغماء من بين ضيوفه.