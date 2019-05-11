بالفيديو... محمد رمضان ينجو من الموت في كواليس مسلسل "زلزال"

كشف الممثل المصري، محمد رمضان، عن نجاته من الموت، في كواليس أحدث مسلسلاته التلفزيونية "زلزال"، والمعروض حاليا على قنوات "دي إم سي" المصرية.

وشارك رمضان متابعيه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فيديو أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "زلزال"، والذي يكشف عن تعرضه للسقوط من أعلى سلم خشبي، أثناء تصوير مشهد من المسلسل.

وأنقذت العناية الإلهية محمد رمضان من الموت، خاصة أن السلم الخشبي سقط عليه بعدما وقع أرضا.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "موقف حدث لي في مسلسل "زلزال".. كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي واطلع سلم الفراشة واتحرك به علشان أكون مقنع للناس.. وبعد ما خلصت المشهد والمخرج اتبسط".

وتابع رمضان: "تركوني فوق وكأني صاحب الفراشة مثلا.. قالك ما هو محمد رمضان وأكيد هيتصرف نلحق إحنا نجهز بالمشهد اللي بعده الحمد لله ربنا ستر".

ومسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة في أول عودة لها للتمثيل بعد غياب، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.