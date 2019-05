بالفيديو... محمد رمضان ينجو من الموت في كواليس مسلسل "زلزال"

View this post on Instagram

من كواليس مسلسل #زلزال.. كان اهم حاجة اعمل المشهد بنفسي علشان أكون مقنع للناس اطلع سلم الفراشة وأتحرك به.. وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله.. نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة.. قالك ماهو #محمد_رمضان وهيتصرف نلحق احنا ننقل الكاميرات 😂 #الحمد_لله #ربنا_ستر 🙌

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on May 11, 2019 at 5:03am PDT