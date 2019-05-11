بالفيديو... وفاء عامر تكشف تفاصيل جديدة عن مشهدها المثير المسرب مع محمد رمضان

كشفت الممثلة المصرية، وفاء عامر، عن تفاصيل جديدة، متعلقة بمشهدها المثير والمسرب مع الممثل المصري، محمد رمضان، من مسلسل "نسر الصعيد"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت في حلقة اليوم السبت من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع خلال شهر رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أن المشهد لم يكن مدرجا في السيناريو بشكل مسبق، وتم إدراجه بشكل فوري على الهواء.

وأضافت وفاء عامر أنها صورت المشهد وهو مرهقة للغاية بسبب تصويرها لساعات طويلة، ورفضت أن ترتدي فيه قميص نوم، وفضلت ارتداء فستان سواريه عوضا عنه.

ونفت وفاء عامر في البرنامج الاتهام الموجه لها بأنها صورت مشهدها مع محمد رمضان، من أجل تحقيق المزيد من النجومية.

وأكدت أنها ليست على علم بمن قام بتسريب المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كانت تعلم لكانت واجهته بشكل مباشر دون إحراج.

وطالبت وفاء عامر من خلال برنامج "شيخ الحارة" محمد رمضان بحذف مشهده المثير معها من مسلسل "نسر الصعيد"، من على حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك "لأنه يسيء إليه وضده".

وأبدت وفاء عامر تخوفها على محمد رمضان، لأنه شخص طيب جدا ومتواضع، ولكنه محاط بالعديد من المنافقين الذين قد يصيبوه بالغرور.

ويشارك محمد رمضان بطولة مسلسل "نسر الصعيد" درة وسيد رجب ووفاء عامر وعايدة رياض، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.