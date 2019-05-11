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23:08 11 مايو/ أيار 2019
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    كيم كارداشيان وزوجها كانيى ويست

    مصدر يكشف "سرا" بشأن مولود كيم كارداشيان الرابع

    © REUTERS / ANDREW KELLY
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    كشف مصدر مقرب من نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر متعلق بمولودها الرابع، والذي رزقت به الخميس من أم بديلة.

    وقال المصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية، أمس الجمعة، إن كارداشيان وزوجها المطرب الأمريكي، كانيى ويست، "في بالهما اسم محدد للمولود"، ولكنهما لن يستقرا عليه لحين رؤيته في المستشفى.

    كيم كارداشيان وكيني ويست
    © REUTERS / ANDREW KELLY
    كارداشيان تحتفل بمولودها الرابع من امرأة أخرى
    وأشار المصدر إلى أن كيم كارداشيان وزوجها سعيدان للغاية بالمولود الجديد، وأضاف أن ملامحه جميلة للغاية، ويشبه كارداشيان.

    وأضاف أن أبناء كيم كارداشيان الثلاثة التقوا جميعا بشقيقهم الرابع، ولكن كانت الأكثر حماسا له، هي "نورث ويست"، أكبر أبناء كارداشيان.

    ولم تنشر كيم كارداشيان أي صور لمولودها الجديد.

    وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو. 

    وغردت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي لديها شركات مكياج وعطورات، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعد استقبالها لمولودها الجديد: "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا. 

    يذكر أن كيم قد أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا.

    وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، وذلك بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

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