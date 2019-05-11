فجر السعيد تهدد أصالة: إذا لم تعلني التوبة سأفتح موضوعك عقب رمضان

توعدت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة نصري، بالرد عليها عقب انتهاء شهر رمضان، بعدما اتهمتها الأخيرة بأنها "تتمسح في المشاهير لكي تلفت الانتباه".

وقالت السعيد عبر حسابها على "تويتر": "نالت أصالة الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني، لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية".

وتابعت: "بس هذا لا يمنع أنني عقب رمضان سأفتح موضوعك من جديد.. رمضان كريم وعسانا من عوادة.. بس يخلص الشهر الكريم وبرجعلك إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز علي".

#أصاله عقب رمضان إذا الله عطانا عمر لنا عوده 😳 pic.twitter.com/FObKshf23T — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 9, 2019

وكانت المطربة السورية أصالة، أكدت أنها لم تشاهد أي فيديو تتحدث فيه الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بشأن طلبها الحصول على الجنسية المصرية، وأنها سمعت عنه، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المطربة السورية، أثناء استضافتها في برنامج "عايشة شو"، المذاع خلال شهر رمضام هذا العام، إلى أنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها "من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير".

وشددت على أنها "لا تحترمها إطلاقا لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا أحب مشاهدة أعمالها".