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    الممثل الأمريكي ويل سميث في العرض الخاص لفيلم علاء الدين، 9 مايو/أيار 2019

    بالصور... ويل سميث: كنت رافضا تماما تجسيد "جني" مصباح علاء الدين

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    قال الممثل الأمريكي الشهير، ويل سميث، إنه تردد في بادئ الأمر قبل الموافقة على لعب شخصية جني مصباح علاء الدين في فيلم سينمائي جديد، يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الناجح، وذلك بعد أن تفوق النجم الكوميدي الراحل روبن وليامز في الأداء الصوتي للشخصية عام 1992.

    وأضاف سميث الذي لمع نجمه بفضل مسلسل (ذا فريش برينس أوف بل إير) في التسعينيات لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والراب إلى شخصية الجني الأزرق خفيف الظل الذي يخرج لعلاء الدين من المصباح السحري، وفقا لمقابلة مع رويترز.

    وقال سميث خلال المقابلة التي أجريت تزامنا مع العرض الأول للفيلم في العاصمة البريطانية لندن، أول أمس الخميس، إن أول رد فعل له عندما عرض الدور عليه كان "لا.. لا يمكن".

    وأضاف الممثل ومغني الراب البالغ من العمر 50 عاما: "لم يدع روبن وليامز مساحة كبيرة لتقديم الجني بشكل أفضل… فكرت في الأمر ووجدت أن الفيلم الجديد ليس من أفلام الرسوم المتحركة فرأيت أنه قد يكون مختلفا بعض الشيء".

    ويحكي الفيلم الجديد القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة والتي تدور حول شخصية علاء الدين وحبه للأميرة ياسمين لكن المخرج جاي ريتشي قال إن القصة "كانت بحاجة للتجديد".

    وأضاف "فيلمنا أطول نصف ساعة وهناك اختلاف بين فيلم الرسوم المتحركة والفيلم السينمائي".

    وقال ريتشي إن شخصية الأميرة ياسمين كانت هي الشخصية الأساسية التي احتاجت إلى التطوير والإضافة.

    وقالت الممثلة ناعومي سكوت، التي تلعب دور "الأميرة ياسمين": "تعبر (الأميرة ياسمين) عن نفسها وتخوض رحلة حتى تصل إلى ذلك… أريد أن ترى الفتيات الصغيرات هذا".

    الممثلة ناعومي سكوت في العرض الخاص لفيلم علاء الدين، 9 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    الممثلة ناعومي سكوت في العرض الخاص لفيلم "علاء الدين"، 9 مايو/أيار 2019

    ويلعب الممثل ذو الأصول المصرية، مينا مسعود، دور "علاء الدين"، في الفيلم الموسيقي الذي يضم بعض الأغنيات الواردة في فيلم الرسوم المتحركة، كما يقدم أغنيات جديدة.

    الممثل مينا مسعود في العرض الخاص لفيلم علاء الدين، 9 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    الممثل مينا مسعود في العرض الخاص لفيلم "علاء الدين"، 9 مايو/أيار 2019

    وفيلم "علاء الدين" هو أحدث إصدارات شركة "ديزني" الأمريكية، من الأفلام السينمائية التي تعيد تقديم أفلام رسوم متحركة شهيرة، مثل "ذا جانغل بوك" و"الفيل دامبو" وكذلك فيلم "ذا ليون كينج" الذي سيعرض هذا الصيف. 

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    الكلمات الدلالية:
    مصباح علاء الدين, سينما, منوعات, أخبار منوعات, أفلام, والت ديزني, ديزني, ويل سميث, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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