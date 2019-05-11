بالصور... ويل سميث: كنت رافضا تماما تجسيد "جني" مصباح علاء الدين

وأضاف سميث الذي لمع نجمه بفضل مسلسل (ذا فريش برينس أوف بل إير) في التسعينيات لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والراب إلى شخصية الجني الأزرق خفيف الظل الذي يخرج لعلاء الدين من المصباح السحري، وفقا لمقابلة مع رويترز.

وقال سميث خلال المقابلة التي أجريت تزامنا مع العرض الأول للفيلم في العاصمة البريطانية لندن، أول أمس الخميس، إن أول رد فعل له عندما عرض الدور عليه كان "لا.. لا يمكن".

وأضاف الممثل ومغني الراب البالغ من العمر 50 عاما: "لم يدع روبن وليامز مساحة كبيرة لتقديم الجني بشكل أفضل… فكرت في الأمر ووجدت أن الفيلم الجديد ليس من أفلام الرسوم المتحركة فرأيت أنه قد يكون مختلفا بعض الشيء".

ويحكي الفيلم الجديد القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة والتي تدور حول شخصية علاء الدين وحبه للأميرة ياسمين لكن المخرج جاي ريتشي قال إن القصة "كانت بحاجة للتجديد".

وأضاف "فيلمنا أطول نصف ساعة وهناك اختلاف بين فيلم الرسوم المتحركة والفيلم السينمائي".

وقال ريتشي إن شخصية الأميرة ياسمين كانت هي الشخصية الأساسية التي احتاجت إلى التطوير والإضافة.

وقالت الممثلة ناعومي سكوت، التي تلعب دور "الأميرة ياسمين": "تعبر (الأميرة ياسمين) عن نفسها وتخوض رحلة حتى تصل إلى ذلك… أريد أن ترى الفتيات الصغيرات هذا".

© REUTERS / HENRY NICHOLLS الممثلة ناعومي سكوت في العرض الخاص لفيلم "علاء الدين"، 9 مايو/أيار 2019

ويلعب الممثل ذو الأصول المصرية، مينا مسعود، دور "علاء الدين"، في الفيلم الموسيقي الذي يضم بعض الأغنيات الواردة في فيلم الرسوم المتحركة، كما يقدم أغنيات جديدة.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS الممثل مينا مسعود في العرض الخاص لفيلم "علاء الدين"، 9 مايو/أيار 2019

وفيلم "علاء الدين" هو أحدث إصدارات شركة "ديزني" الأمريكية، من الأفلام السينمائية التي تعيد تقديم أفلام رسوم متحركة شهيرة، مثل "ذا جانغل بوك" و"الفيل دامبو" وكذلك فيلم "ذا ليون كينج" الذي سيعرض هذا الصيف.