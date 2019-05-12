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11:23 12 مايو/ أيار 2019
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    المطرب الكويتي نبيل شعيل

    بالفيديو... نبيل شعيل: الكويت أصبحت اليوم بالخلف في كل شيء

    © AFP 2019 / KARIM JAAFAR
    منوعات
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    الموضوع:
    رمضان 2019 (63)
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    صرح المطرب الكويتي، نبيل شعيل، أن بلاده كانت متقدمة في شتى المجالات، ولكن تراجع مستواها في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يزعجه كمواطن غيور على بلاده.

    وقال أثناء استضافته في حلقة أمس السبت، من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي" السعودية خلال شهر رمضان، إن تراجع الكويت ليس على مستوى كرة القدم فحسب، وإنما في جميع المجالات، مضيفا أنه لا يعرف السبب وراء هذا.

    ولكن أشار نبيل شعيل إلى أنه يتأمل الخير من خلال مشروع مدينة الحرير، الذي من المنتظر أن يساهم في تنويع اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط، إضافة إلى اجتذاب استثمار أجنبي وتقوية الروابط التجارية مع العراق وإيران والصين- أو ذلك على الأقل هو ما تهدف إليه الخطة.  

    ويشمل المشروع خمس جزر ومنطقة في شمال الكويت ويربطهما بالعاصمة جسر الشيخ جابر الأحمد، أحد أطول الجسور البحرية في العالم والذي بلغت تكلفته حوالي 904 ملايين دينار (ثلاثة مليارات دولار) وافتتح اليوم الأربعاء.

    وبالإضافة إلى المنطقة الحرة والميناء، يتضمن المشروع مطارا واستادا أوليميبا وبرجا أطول من برج خليفة في دبي، وهو حاليا أطول مبنى في العالم، ومساكن تستوعب ما يصل إلى 700 ألف شخص.

    ويهدف المشروع إلى خلق 200 ألف وظيفة على الأقل، بحسب تعليقات للشيخ ناصر نقلتها وسائل إعلام محلية العام الماضي، وهو أمر مهم في بلد يزيد فيه الشباب دون 25 عاما عن نصف سكانه، ويعاني من عمالة زائدة في القطاع العام الذي لن يمكنه استيعاب وافدين جدد إلى سوق العمل.

    كما علق نبيل شعيل في برنامج "مجموعة إنسان" على المقاطعة الخليجية لقطر، وقراره الشخصي بعدم إحياء حفلات هناك، قائلا "قررت مقاطعة الحفلات في قطر لأنني أفضل هذا، كما أنني مقاطعتي لحفلات قطر تم استثمارها هناك من جانب وسائل الإعلام القطرية، وتم تهويل الموضوع من جانب الصحافة والإعلام، وهو ما أستنكره تماما، لكن رغما عن هذا نتمنى أن نعود إخوة من جديد، وأسرة واحدة، وأن تحل كل المشاكل، ولكن هناك أشياء يمكن التغاضي عنها وكذلك العكس، وأنا لا ألوم أحد".

    وشدد شعيل في هذا السياق أنه لا ينسى فضل السعودية في أيام غزو العراق للكويت.

    الموضوع:
    رمضان 2019 (63)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مسلسلات رمضان, أخبار رمضان, رمضان, إم بي سي, السعودية, الكويت, قطر
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