بنتلي تتحول إلى دبابة (فيديو)

وظهر فيديو لاختبار سير السيارة الأول على الانترنت.

بعد ستة أشهر من العمل في مرآب سيارة رياضية بريطانية، لم يبقى منها إلا - الهيكل الخارجي وحتى هذا تم تغييره — والصالون. تم استبدال محرك W12 بقوة 600 حصان بمحرك أبسط وأكثر اقتصادا، وظهر في داخلها الكثير من القطع الروسية بدلا من الإنكليزية.

وأصبحت عجلة القيادة مثل عجلة القيادة في بي إم بي-3 تنحني بزاوية صغيرة. ويشبه الهيكل السفلي الدبابات الخفيفة، ولا توجد فيها فرامل، وكشفت الاختبار عن أدائها الجيد على الطرق الوعرة، فقد تمنكت من التغلب على عقبة بطول مترين من أول محاولة.

الهدف من المشروع هو جعل Ultratank في حالة صالحة للعمل وجعل سرعة السيارة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. حتى الآن، 50 كيلومتر، وفقا لروسيسكايا غازيتا..